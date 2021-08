Golf – L’European Masters de Crans-Montana avec Francesco Molinari Le tournoi valaisan a annoncé mardi la présence du crack italien pour l’édition 2021, qui démarre le jeudi 26 août. Justin Rose pourrait également être de la partie. Jérôme Reynard

Francesco Molinari, encore un vainqueur en Grand Chelem à Crans-Montana. Getty Images via AFP

Avec Martin Kaymer, Henrik Stenson et Danny Willett notamment, l’édition 2021 de l’Omega European Masters de Crans-Montana avait déjà fière allure. Mardi, le plateau de l’événement valaisan (26 au 29 août), de retour après une année blanche, a été boosté par la présence annoncée d’un crack supplémentaire: l’Italien Francesco Molinari (38 ans, ex-No 5 mondial).

Non-qualifié pour les play-off de la FedEx Cup - la finale du circuit américain -, le vainqueur du British Open 2018 en a fini avec le tour US pour cette saison. Il est en quête d’une quatrième sélection pour la Ryder Cup (24 au 26 septembre) et compte dans ce sens marquer les esprits des capitaines de l’équipe européenne lors des prochains tournois programmés sur le Vieux-Continent, dont l’European Masters.

Justin Rose aussi?

Francesco Molinari pourrait être imité par une autre star du golf, l’Anglais Justin Rose (41 ans, ex-No 1 mondial, cinq participations à la Ryder Cup), champion olympique en 2016 et vainqueur de l’US Open 2013. «Lui aussi a manqué la qualification pour les play-off de la FedEx Cup (ndlr: pour un point seulement), il est rentré en Europe et s’est inscrit chez nous, a expliqué le boss du tournoi Yves Mittaz, mardi en conférence de presse. Mais il doit confirmer sa participation ou non dans les prochaines heures. Ce serait la cerise sur le gâteau.»

Justin Rose sera-t-il de la partie? Getty Images via AFP

Dans un premier temps annoncé présent, Luke Donald a, lui, finalement dû renoncer. Quant aux joueurs suisses, ils sont pour le moment au nombre de six au départ: deux professionnels (dont le Genevois Raphaël de Sousa) et quatre amateurs (dont le Haut-Valaisan Max Schliesing). Mais l’organisation dispose encore de quelques invitations.

Contrat prolongé

Par ailleurs, Yves Mittaz a également officialisé la signature d’un nouveau contrat avec l’European Tour, qui garantit à l’événement du Haut-Plateau une place dans le calendrier jusqu’en 2027 au moins. Il y a deux mois et demi, c’est la prolongation de l’entente avec son sponsor principal (Omega) - jusqu’en 2027 aussi - qui avait été révélée par l’European Masters, dont l’avenir semble assuré.

A noter que la cuvée 2021 se déroulera à l’intérieur d’une bulle sanitaire sécurisée (aucune limitation de fréquentation), dont les billets d’entrée seront vendus aux spectateurs en possession d’un certificat Covid uniquement.

