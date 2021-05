Gjon’s Tears en répétition – «L’Eurovision, c’est énormissime!» Parmi les favoris des bookmakers, le Brocois raconte les coulisses pailletées du show de Rotterdam, où il défendra les couleurs de la Suisse avec «Tout l’univers», en demi-finale jeudi soir. Thérèse Courvoisier

Gjon’s Tears lors d’une des six répétitions sur scène à Rotterdam avant la demi-finale de jeudi. EBU / ANDRES PUTTING

Son nom d’artiste donne le ton: Gjon’s Tears, soit les larmes de Gjon. Si sa voix à la tessiture si particulière ne va pas jusqu’à embuer le regard, il y a fort à parier qu’elle donne au moins la chair de poule. Et c’est justement parce que son interprétation, à 9 ans, de «Can’t Help Falling in Love» d’Elvis Presley avait arraché des larmes à son grand-papa adoré, Hamit, que le demi-finaliste de «The Voice 2019» a voulu que son nom de scène contienne cette émotion.

Bien placé par les bookmakers

Jeudi, le jeune homme de Broc (22 ans) foulera enfin la scène de l’Eurovision. Un moment qu’il attend depuis plus d’une année, l’édition 2020 ayant été reportée pour cause de pandémie. C’est donc avec une nouvelle chanson – règlement oblige – que le Fribourgeois défendra les couleurs de la Suisse. Et une fois n’est pas coutume, notre pays se retrouve très bien classé par les bookmakers.