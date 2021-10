Nouvelle pâtisserie – Leurs choux sont de vrais bijoux Deux sœurs lausannoises mêlent Orient et Occident dans leurs préparations aussi artistiques que gourmandes proposées chez Sedef. Thérèse Courvoisier

Les sœurs Pasche, Laetitia l’organisatrice fan d’art et Céline la magicienne pâtissière proposent des merveilles sucrées, salées, locales et de saison dans un lieu qui leur ressemble. Florian Cella/24 heures

Choisir. Voilà ce qui est le plus difficile quand on pousse la porte de la nouvelle pâtisserie-minisalon de thé-galerie d’art – visiblement, faire des choix est également difficile pour les patronnes! – Sedef, nichée dans la galerie Benjamin Constant 1, à Lausanne.

Toutes deux brunes, souriantes et intarissables sur leur projet, Laetitia et Céline s’avancent en même temps. Par quoi commencer? Parler communication, art, graphisme et décoration d’intérieur avec l’aînée des deux sœurs Pasche, Laetitia, ou laboratoire, pistaches turques et ganache avec sa cadette Céline?