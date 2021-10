Saveurs responsables – Leurs épices invitent à voyager dans des terroirs éthiques

Jenny et Sylvain Botter proposent des épices d’exceptions directement du producteur à votre assiette.

Jenny et Sylvain Botter proposent des épices d’exceptions directement du producteur à votre assiette.

Retrouver le goût de ce fameux plat dégusté un soir sur une berge du Mékong ou encore de cette assiette dévorée dans les collines du Kerala lors du dernier voyage en Inde. Un souhait pour bon nombre de cuisiniers en herbe, une fois revenus au pays, mais qui se heurte souvent à une problématique: la qualité et la fraîcheur des épices.

Pour retrouver ces goûts précis, Jenny et Sylvain Botter, un couple passionné de cuisine du monde et de voyages – ils ont par ailleurs lancé, avec succès, un guide touristique en format vidéo – ont fondé, fin 2020, leur entreprise artisanale, Yaksha. Ils y proposent des épices rares provenant à chaque fois d’une seule ferme et issues des dernières récoltes.