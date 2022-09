De Boulogne-sur-Mer à Paris – Leurs Franches-Montagnes vont parcourir 300 km en 24 heures Une délégation suisse – où figurent plusieurs Vaudois – participe ce week-end à la Route du poisson, la plus grande course de relais d’attelages d’Europe. Lucas Philippoz

À force de s’entraîner ensemble (comme ici sur les hauts de Morges), Figaro, Fleur, Savane et Nebraska ont développé une précieuse synergie. De gauche à droite: Ruedi Zweifel (Aclens), Sven Schnegg (Oppens), Olivier Cretegny (Bussy-Chardonney) et Gabriel de La Harpe (Yens-sur-Morges). Lucas Philippoz

Même après dix ans, Ruedi Zweifel garde de vifs souvenirs de «sa» dernière Route du poisson: «C’est une magnifique aventure, sourit l’Aclenais, qui pratique l’attelage depuis tout petit. On est connectés à nos chevaux et on découvre des régions avec plus de moutons que d’habitants!» Comme lui, des centaines de mordus de la bride s’élanceront samedi sur les traces des mareyeurs qui, au XIIIe siècle, parcouraient 300 kilomètres en 15 heures pour livrer le fruit de leur pêche de Boulogne-sur-Mer à Paris. Une tradition qui a perduré jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, six siècles plus tard.