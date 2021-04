Fêtes clandestines – Leurs nuits illégales sont plus belles que leurs jours Malgré les risques de contamination et d’amende, des jeunes continuent de prendre part à des soirées illicites. Témoignages et avis de spécialistes. Catherine Cochard

Un des dessins du livre «Quand tu clubbais» du DJ et directeur artistique Crame et de l’illustrateur et tatoueur Kavehrne. Kavehrne

«On ne fait plus la fête. La bamboche, c’est terminé.» Cette petite phrase fait partie de celles qui, par temps de Covid, auront fait le tour de la francophonie. Lancée sur le plateau de France 3 en octobre dernier par Pierre Pouëssel, un préfet français, la formule devait servir à expliquer le couvre-feu aux Français: les fêtes, c’est fini.

Liberté et prairie

Or, depuis un peu plus d’un an, ailleurs mais aussi ici, la «bamboche» ne s’est pas arrêtée. Des fêtes illégales ont eu lieu en privé ou en pleine nature. D’autres se préparent. «Il y a trois semaines, comme il faisait beau et chaud, on en a profité pour en faire une», explique Christophe*, étudiant de 26 ans qui organise des raves, ces soirées techno se tenant la plupart du temps en extérieur.