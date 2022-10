Des drones iraniens pour Poutine – Leurs particularités: ils sont petits, bon marché et mortels Dans la guerre contre l’Ukraine, la Russie utilise, depuis peu, surtout des drones iraniens. Ils représentent une menace pour le pays attaqué. Enver Robelli

Les drones Shahed-136, utilisés par la Russie sous le nom de Geran-2, ont une portée de plus de 2000 kilomètres. DR

Parmi les ennemis de l’Ukraine, l’Iran se classe actuellement très probablement en deuxième position après la Russie. Depuis l’été, le régime de Téhéran a en effet équipé l’armée russe de centaines de drones qui attaquent de plus en plus souvent des cibles ukrainiennes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a récemment évoqué une collaboration de l’Iran «avec le diable». Le Ministère des affaires étrangères à Kiev a par la suite retiré l’accréditation de l’ambassadeur iranien et expulsé plusieurs diplomates.