Domaine bio à Bonvillars – Leurs sirops de fleurs viennent d’un petit paradis Les Zwyssig cueillent fleurs et plantes pour élaborer des sirops goûteux et des «shrubs» ravigotants. David Moginier

Liza, la fille, aide ses parents, Sinia et Dominik Zwyssig, dans leur domaine de la Gottalaz. Comme sa sœur Cécile, elle adore aussi s’occuper des animaux. Jean-Paul Guinnard/«24 heures»

C’est un petit coin de paradis sur les hauts de Bonvillars, à deux pas de Fontanezier. On y voit le lac de Neuchâtel en entier, et même les Alpes quand le temps le permet. Pourtant, rien ne prédestinait Sinia et Dominik Zwyssig à s’y installer. Les deux Alémaniques, qui se sont connus pendant leurs études d’agronomie à l’École polytechnique fédérale de Zurich, rêvaient pourtant d’un domaine à eux, après avoir travaillé pour d’autres jusqu’en Nouvelle-Zélande. Quand ils ont cherché à en acquérir un, ils n’ont rien trouvé pendant deux ans, avant d’en repérer un à l’abandon et qui pouvait donc rentrer dans leur budget très modeste.