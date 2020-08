Une rentrée sous pression – L’évaluation des élèves sur le devant de la scène Marquée par le Covid-19 et les précautions sanitaires, la rentrée scolaire promet de combler les lacunes et d’assouplir l’évaluation. Jérôme Cachin

A la rentrée, les élèves apprendront plus et les profs testeront moins. Jean-Paul Guinnard

C’est la rentrée la moins anormale possible que le département de Cesla Amarelle cherche à réaliser. La première rentrée après ce qu’elle appelle le «bouleversement très profond et puissant» que l’école a connu au printemps avec la fermeture des établissements pour cause de méchant virus. Depuis une classe de l’établissement scolaire de Savigny, la ministre et ses lieutenants ont présenté les contours de cette nouvelle année scolaire.