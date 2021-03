Culture à Genève – L’évasion sera au cœur du festival Histoire et Cité L’édition virtuelle du rendez-vous culturel genevois entend interroger la notion de déplacement en ces temps de crise sanitaire et de réchauffement climatique.

Pierre-Francois Souyri, directeur du Festival Histoire et Cite, en 2019. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

La sixième édition du festival Histoire et Cité, qui se tiendra en ligne du 23 au 28 mars, aura pour sujet les voyages. En choisissant ce thème, les organisateurs collent à l’actualité, marquée par une pandémie qui limite depuis plus d’un an les déplacements de chacun.

La programmation tiendra compte de la variété des expériences voyageuses et de leurs mises en récit de l’Antiquité à nos jours, fait savoir samedi l’Université de Genève, qui pilote le festival. L’événement a également le soutien de l’Université de Lausanne, et le concours d’institutions valaisannes.

À travers des conférences, des débats, la présentation de livres et des podcasts, le festival va notamment s’interroger sur la notion de déplacement en ces temps de crise sanitaire. Au Covid-19 s’ajoute la menace du réchauffement climatique qui semble aussi remettre en question les voyages «jusque dans leurs fondements».

Les voyages «jusque dans leurs fondements»

Le festival invitera le public à parcourir les chemins du Japon d’autrefois, à naviguer en Méditerranée antique, ou explorer le monde au temps de l’islam médiéval. L’historien Patrick Boucheron parlera d’un Moyen-Age tendu vers la découverte de l’altérité, et son collègue Romain Bertrand partira sur les traces de Magellan.

Le festival s’intéressera aussi aux papiers d’identité et aux contrôles aux frontières de l’Ancien Régime à nos jours. Le tourisme sexuel, quant à lui, sera analysé par le géographe Jean-François Staszak, tandis que l’historien Sylvain Venayre replacera l’impossibilité actuelle de voyager dans une perspective temporelle.

Les explorations intérieures seront aussi à l’honneur. L’écrivain Thomas Clerc expliquera comment voyager en chambre, alors que l’essayiste Cécile Guilbert traitera des rapports entre les drogues et la littérature. Le cycle cinéma abordera le déplacement dans des œuvres comme 2001, l’Odyssée de l’espace, ou The Ride.

http://histoire-cite.ch

ATS