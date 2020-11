Immigration – Levée de l’admission provisoire soumise à la proportionnalité Le Tribunal administratif fédéral indique que le principe de proportionnalité doit s’appliquer lors de l’examen périodique des admissions provisoires pour les étrangers en Suisse. Il a revu sa jurisprudence en la matière.

La levée de l’admission provisoire doit être proportionnée à la situation de la personne concernée, comme en cas de révocation d’une autorisation de séjour. Le Tribunal administratif fédéral revoit sa jurisprudence en la matière dans un arrêt de principe publié vendredi.

Lorsqu’un étranger a été admis à titre provisoire en Suisse, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) revoit périodiquement si les conditions prévues par la loi sont toujours remplies.

Ainsi l’admission peut être levée si le renvoi est licite, s’il est possible pour l’intéressé de se rendre dans un État tiers, de revenir dans son pays d’origine ou de retourner dans le pays où il résidait précédemment et enfin si ce départ peut être raisonnablement exigé. Ces trois conditions sont cumulatives.

Conséquences importantes

Dans ses considérants, le Tribunal administratif fédéral (TAF) relève que cet examen par le SEM n’est pas le même que celui qui est effectué lors de l’octroi de l’admission provisoire. En effet, la perte de ce statut peut entraîner des changements importants pour des personnes qui séjournent légalement en Suisse parfois depuis de nombreuses années et ont fondé un projet de vie.

Pour les juges de Saint-Gall, le principe de proportionnalité, qui vaut de manière générale pour les révocations d’autorisations de séjour, doit aussi s’appliquer lors de l’examen périodique des admissions provisoires.

Gros efforts d’intégration

En l’espèce, le TAF a admis le recours d’un jeune Érythréen arrivé en Suisse en 2015 quelques mois après sa majorité. Il voulait échapper à une convocation au service militaire. Le SEM avait refusé l’asile mais octroyé l’admission provisoire. Invoquant un arrêt de 2017 fondé sur une nouvelle analyse de la situation en Érythrée, le secrétariat avait révoqué ce statut et prononcé le renvoi en 2019.

La cour relève que le recourant a suivi dès son arrivée et avec beaucoup d’application des cours de français et de formation dans le canton de Vaud. Après des stages en entreprise et des emplois à durée déterminée, il a entrepris un apprentissage d’électricien dès août 2019. Tous les témoignages et attestations montrent qu’il est très motivé et apprécié.

Le TAF conclut que, depuis cinq ans, le jeune homme «a fourni des efforts particulièrement significatifs pour se former et intégrer rapidement le marché du travail.» La levée de son statut réduirait ses efforts à néant. L’intérêt du recourant à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son renvoi. L’admission provisoire est donc maintenue.

La décision du TAF est définitive et n’est pas susceptible de recours. (arrêt E-3822/2020 du 28 octobre 2020)

ATS/NXP