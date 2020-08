Bénichon des campagnes – Levée des danses interdite, mais cuchaule autorisée Sous condition, la Broye fribourgeoise pourra marquer la fin des récoltes avec son repas traditionnel. Sébastien Galliker

Brioche safranée protégée par une AOP sur le canton de Fribourg, la traditionnelle cuchaule fait notamment partie du menu de bénichon. PATRICK MARTIN

D’ici deux bonnes semaines (12-13 septembre), les Broyards pourront se régaler du traditionnel menu de la bénichon, mêlant cuchaule et moutarde, soupe aux choux, jambon de la borne, gigot d’agneau, poires à botzi ou encore meringues et crème double. Mais ces festivités de la bénédiction à la fin des récoltes s’arrêteront à peu près là, ont annoncé, mardi, la préfecture de la Broye et la Fédération des Jeunesses de la Broye fribourgeoise (FJBF).

«Nous avons présenté aux Jeunesses ce qu’il est possible de faire actuellement selon les normes sanitaires et ce qui ne l’est pas. La solution proposée permet de maintenir la tradition, tout en limitant les risques de mises en quarantaine», détaille Nicolas Kilchœr, préfet. Ainsi, le repas, souvent servi par les Jeunesses, sera limité à 300 personnes, avec liste des participants.

Tournées supprimées

Bars, caves à vin, tournées villageoises et levées de danses ne seront en revanche pas autorisés, les distances minimales ne pouvant pas être assurées. «Les contraintes sont sérieuses, mais normales au vu des conditions actuelles et permettent quand même de marquer le coup», relativise David Pury, président de la FJBF. La Fédération encourage les sociétés ayant peu de frais d’infrastructures à perpétuer la fête, même si les comptes seront plus délicats à équilibrer. En effet, la tournée du village laisse souvent un joli pécule aux organisateurs.

«Une société envisage de servir le menu sur réservation et en mode drive-in» David Pury, président FJBF

Si certains villages semblent devoir faire une croix sur leurs festivités, ce ne sera donc pas le cas partout. Et de nouvelles initiatives apparaissent. «Une société envisage de servir le menu sur réservation et en mode drive-in pour permettre à chacun de célébrer tranquillement chez soi», conclut le président.