Numerik Games – L’événement le plus «branché» d’Yverdon se remet en musique La 7e édition du festival offrira tant du divertissement grand public que des expériences plus intimistes. Spectacle garanti. Fabien Lapierre

Les spectateurs de «Brainwaves» pénétreront dans l’univers onirique créé par l’esprit d’Ivy, victime d’un syndrome d’enfermement. CÉLINE RIBORDY

C’est l’événement le plus «branché» d’Yverdon. Alors, forcément, il en mettra plein les yeux et les oreilles. Le Numerik Games Festival va notamment donner dans le grand spectacle la semaine prochaine, avec le show crépitant durant soixante minutes chrono du Britannique Afishal, l’inventeur autoproclamé du visual DJing. Équipé d’une batterie d’une quinzaine de percussions électroniques, il contrôle autant son mix que les effets lumineux du bout de ses baguettes.

Ici, pas d’effets pyrotechniques par sécurité, mais des rais de lumières LED montant au ciel, assure l’artiste. La place Pestalozzi – quasi privatisée par le festival – sera ainsi métamorphosée en disco géante pour deux soirées, avec des projections monumentales sur les façades de l’Hôtel de Ville, du château et de l’ancien bazar. L’ambiance dansante se poursuivra jusqu’à 4 heures du matin en mode silent disco, histoire de ménager le voisinage.

Plein la vue encore avec les danseurs ukrainiens de Light Balance. Dans le noir total du Théâtre Benno Besson, leurs costumes cousus de LED donneront l’impression que des enseignes lumineuses prennent vie. Ils se produiront en Suisse pour la première fois et ce n’est pas la guerre – survenue après l’invitation faite par le directeur du festival Marc Atallah – qui va les arrêter.

«On a besoin de continuer à présenter notre talent autour du monde», confirme Svetlana. Les tickets pour l’une des trois représentations sont presque épuisés. Précisons que la billetterie ne couvre que 10% des 800’000 francs de budget du festival, dont Alain Berset fera l’ouverture en habitué.

En cercle façon Matrix

Si la musique constitue le point focal de la manifestation forte d’une cinquantaine d’activités, d’autres disciplines titilleront les sens des visiteurs. On retiendra l’expérience de théâtre en réalité virtuelle «Brainwaves». Branchés en cercle façon Matrix, huit participants équipés d’un casque vidéo entreront en contact avec l’esprit d’Ivy. Cet avatar d’une jeune fille qui ne bouge plus sera animé en direct et au milieu d’eux par une comédienne. Bardée de capteurs de mouvement, elle jouera le rôle de son esprit.

«Nous explorons cette dualité entre voir quelque chose de digital tout en ressentant une présence bien réelle, afin d’observer comment nos sens sont trompés par le virtuel. La frontière est de plus en plus floue. On peut avoir une véritable empathie pour un avatar.» Emilien Rossier, RGB Project

«Nous explorons cette dualité entre voir quelque chose de digital tout en ressentant une présence bien réelle, afin d’observer comment nos sens sont trompés par le virtuel. La frontière est de plus en plus floue. On peut avoir une véritable empathie pour un avatar», explique Emilien Rossier, cofondateur de la compagnie valaisanne RGB Project, qui travaille à l’intégration de nouveaux médias dans la création théâtrale. Ce défi technique, nécessitant les calculs d’une dizaine d’ordinateurs, sera joué quinze fois. Une performance en soi!

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.