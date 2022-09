Nature et environnement – Lever les yeux pour observer la migration des oiseaux Des dizaines de milliers d’oiseaux ont pris leur envol vers le sud. Un phénomène également impacté par le changement climatique que BirdLife propose d’observer dimanche à La Sauge. Frédéric Ravussin

Les hirondelles font partie des espèces emblématiques du phénomène de migration chez les oiseaux. THIERRY GROBET – A

Avez-vous encore aperçu des hirondelles ces derniers jours? Leur raréfaction soudaine est un révélateur de la migration d’automne des oiseaux. Ces dernières semaines, des dizaines de milliers d’oiseaux ont entrepris leur vol vers le sud. Le phénomène se poursuit et BirdLife se propose de le faire découvrir ce week-end. Notamment dimanche 2 octobre de 9 h à 16 h au Centre nature de La Sauge, à Cudrefin.

Alors que le martinet noir et le milan noir font partie des premières espèces à avoir mis le cap vers le sud, de nombreuses autres empruntent actuellement leur sillage, telles les grives ou les étourneaux. À propos de ces derniers, dont on a l’habitude de voir de véritables escadrons convoiter le raisin, les spécialistes ont constaté que leur voyage s’était raccourci en raison du changement climatique. Et il n’est plus rare d’en observer en Suisse, même au cœur de l’hiver.

«Seules 13% des 570 espèces d’oiseaux étudiées connaissent des répercussions positives liées au changement climatique.» BirdLife Suisse

Ces changements induisent également des modifications de direction pour certaines espèces. Ainsi, la fauvette à tête noire ne vole plus vraiment vers l’Espagne ou l’Afrique du Nord mais s’en va hiverner en Grande-Bretagne. Si elle est parfois positive (pour 13% des 570 espèces qui ont fait l’objet d’une étude), cette nouvelle donne a des répercussions négatives sur un quart d’entre elles.

Impact souvent ignoré

Ces faits et leurs conséquences sont la plupart du temps ignorés par le grand public. Et c’est bien pour attirer son attention que BirdLife International a mis sur pied les Journées internationales des oiseaux migrateurs le week-end des 1er et 2 octobre pour lesquelles une cinquantaine de stands d’observation ont été dressés en Suisse pour le public. Dont celui de Cudrefin, au bout du lac de Neuchâtel.

