Le 7 mars prochain, les citoyens et citoyennes de Suisse seront appelés à se prononcer sur l’initiative de l’UDC «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage», ainsi que sur le référendum «Stop huile de palme – Non à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie».

Alors que l’UDC a subi ces dernières années de nombreux revers dans les urnes qui indiquent que le terrain exploité par le parti nationaliste bourgeois n’est plus le même que celui qui avait fait son succès au tournant des années 2000, ce parti fait tout de même les fonds de tiroir avec l’initiative «antiburqa» en n’hésitant pas à encombrer nos institutions démocratiques de sujets à l’opposé du primordial.

«Le parti prétendument agrarien se montre finalement peu enclin à protéger les agriculteurs suisses.»

Ce voile de fumée tombe à point pour cacher la position de l’UDC Suisse sur l’accord de libre-échange avec l’Indonésie. Le parti prétendument agrarien se montre finalement peu enclin à protéger les agriculteurs suisses face aux importations et se réjouit même de la mise en compétition des travailleurs suisses avec leurs homologues indonésiens dans tous les secteurs.

Parallèlement, le lancement de l’initiative «antiburqa» montre clairement comment des problématiques sociétales qui ne concernent qu’à peine trente personnes sont agitées afin d’invisibiliser les positions antipopulaires du camp bourgeois en matière sociale et économique.

De nombreux commentateurs rappellent après chaque scrutin le faible taux de participation. C’est dire combien il est crucial de conserver les outils démocratiques de l’initiative et du référendum pour des causes d’intérêt public. À l’inverse, l’instrumentalisation de l’initiative populaire dans le but de susciter une polémique au sujet d’un bout de tissu s’apparente à une véritable confiscation des outils démocratiques par un parti qui en a les moyens financiers.

Resituer le débat public

Pour la gauche populaire que nous représentons, la discorde ne doit pas se structurer autour de questions sociétales (ou de mœurs), mais bien autour des questions sociales. Cela afin de resituer le débat public sur notre modèle économique, plutôt que sur des choix vestimentaires.

Face à cette initiative antiburqa, il existe donc un «non» de gauche qui ne s’apparente pas à une défense du voile intégral, mais à une volonté de réelle défense des outils de la démocratie directe afin que ceux-ci servent l’intérêt public. Qu’il s’agisse des conditions de travail et de revenu, de l’accès à la santé, des protections sociales, de l’avenir de nos retraites ou de l’urgence climatique: les véritables enjeux qui méritent que notre constitution soit dérangée ne manquent pas. Le référendum contre l’accord de libre-échange avec l’Indonésie en est un, pas l’initiative «antiburqa».