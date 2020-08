Formule 1 – Lewis Hamilton intouchable en Belgique Le pilote britannique s’est imposé d’une main de maître sur le circuit de Spa-Francorchamps. Deuxième, Valtteri Bottas offre un doublé à Mercedes.

Tous les concurrents de Lewis Hamilton n’ont vu le pilote britannique que depuis l’arrière dimanche. KEYSTONE

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté son cinquième Grand Prix sur sept cette saison, après être parti en pole position et avoir mené de bout en bout en Belgique dimanche.

Son équipier finlandais Valtteri Bottas et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui s'élançaient derrière lui sur la grille de départ, complètent le podium. Les Renault de l'Australien Daniel Ricciardo et du Français Esteban Ocon sont 4e et 5e.

Développement suit.

AFP