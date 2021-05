Fuite d’e-mails confidentiels – L’ex-amante de Juan Carlos descend en flammes le procureur Bertossa Prévenue de blanchiment d’argent, Corinna zu Sayn-Wittgenstein reproche au magistrat de faire traîner l’enquête sur les millions de l’ancien roi d’Espagne en Suisse. Sylvain Besson

Yves Bertossa enquête depuis 2018 sur les fonds offerts à Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Denis Balibouse/REUTERS, Valery Sharifulin\TASS via Getty Images

Difficile d’imaginer contraste de styles plus explosif que celui-ci. Entre Corinna zu Sayn-Wittgenstein, consultante multimillionnaire et ancienne amante du roi d’Espagne, et Yves Bertossa, magistrat socialiste dont le seul nom fait trembler les banques genevoises, l’ambiance est devenue incandescente.

C’est ce que révèle une fuite d’e-mails confidentiels échangés entre la femme d’affaires et un cabinet de détectives travaillant pour elle à Genève, Alp Services.

Révélée début avril par le site heidi.news, cette fuite éclaire d’un jour nouveau l’enquête menée par Yves Bertossa sur les fonds cachés en Suisse par Juan Carlos Ier. Dans cette procédure, Corinna zu Sayn-Wittgenstein est soupçonnée de «blanchiment d’argent» pour avoir reçu une donation de 65 millions d’euros de la part du roi d’Espagne en 2012.