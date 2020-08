Propriété à Clarens – L’ex-centre de jour de Nant à vendre au plus offrant Un drôle d’appel d’offres a paru pour une parcelle appartenant à la fondation. Une façon de sonder le marché pour ce terrain stratégique. Stéphanie Arboit

Située à la rue des Vergers 2, la maison dans laquelle se trouvait l’ex-centre thérapeutique de jour est à vendre. La Fondation de Nant espère en tirer le meilleur prix possible. Chantal Dervey

L’annonce immobilière a de quoi surprendre: pour un terrain à la rue des Vergers 2, à Montreux, «tout tiers peut présenter, dans le délai de trente jours dès la présente publication, une offre ferme pour l’acquisition de cette parcelle», mais «le propriétaire exclut toute demande de visite». Et se réserve le droit non seulement de ne pas donner suite aux offres reçues, mais carrément de lancer un second appel si aucune proposition ne se révélait lui convenir.

Une annonce de vente «tout sauf sexy» et «étrange», s’étonne un lecteur. «Jamais vu un truc à vendre qu’on ne peut pas visiter!» Et dont le propriétaire reste discret, puisque les offres doivent être envoyées à un notaire.

Sonder le marché

«Même si c’est relativement peu fréquent, les institutions ont tendance à recourir à ce procédé pour mettre en vente à destination de promoteurs à la rechercher d’une parcelle sans se soucier de la maison qu’il y a dessus. C’est aussi une façon de sonder le marché», explique un professionnel de la branche.

Quelle est donc cette mystérieuse parcelle et à qui appartient-elle? Sur ces 600 m² s’élève une maison de maître qui abritait l’ex-centre de jour de la Fondation de Nant, vide depuis que l’institution a déménagé à Vevey, où elle a inauguré ses nouveaux locaux en début d’année.

«Procéder à un tel appel d’offres nous permet de nous passer d’intermédiaires, qui généreraient des frais» Lysander Jessenberger, responsable de la communication de la Fondation de Nant

Le terrain est stratégique: située en bordure de la route cantonale et en plein centre de Clarens, quartier le plus peuplé de Montreux, la petite maison de maître fait figure d’îlot isolé. Qui devrait pouvoir être densifié. Si oui, de combien d’étages? «Actuellement, il n’est pas possible de répondre à cette question, car la Municipalité est en pleine réflexion sur les possibilités de construction qui pourront être laissées dans les zones réservées en cours d’élaboration. Ceci devra ensuite faire l’objet d’une validation cantonale», répond Lorraine Wasem, cheffe du Service de l’urbanisme de Montreux. Pour mémoire, la Ville doit revoir sa surface constructible surdimensionnée après avoir vu son nouveau PGA, qui avait mis vingt ans à voir le jour, annulé en juin.

Responsable de la communication de la Fondation de Nant, Lysander Jessenberger explique: «En tant que Fondation, nous avons le devoir d’utiliser à meilleur escient les fonds à notre disposition. Procéder à un tel appel d’offres nous permet de nous passer d’intermédiaires, qui généreraient des frais. Cela nous garantit également des propositions très ouvertes, que nous espérons aligner sur les évaluations de la propriété effectuées au préalable.»

«Nous serions contents que la maison perdure. Mais il y a peu de chance qu’elle soit rénovée, puisqu’elle se situe sur un axe extrêmement passant et bruyant» Lysander Jessenberger, responsable de la communication de la Fondation de Nant

Pourquoi ne pas permettre de visiter, ce qui aurait donné une chance à cette maison de ne pas être remplacée par un immeuble? «Nous serions contents que la maison perdure. Mais il y a peu de chance qu’elle soit rénovée, puisqu’elle se situe sur un axe extrêmement passant et bruyant. Nous nous épargnons ainsi des centaines de visites inutiles.»

La Fondation a-t-elle reçu des propositions satisfaisantes ou va-t-elle relancer un deuxième appel d’offres? «Nous ne ferons pas de commentaire sur l’avancée des démarches de vente.»