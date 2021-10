Histoire du vignoble inscrit – L’ex-conducteur du Lavaux Express a potassé sa région

Abo À la découverte de la Suisse À vélo dans les plus beaux vignobles suisses

L’automne, les vignobles revêtent leurs habits jaunes et rouges. C’est le meilleur moment pour enfourcher sa bécane et partir par monts et par vaux. Loin de la circulation, on pédale en toute tranquillité. Et on s’offre même un verre de vin dans ce décor sublime.