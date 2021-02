Décision de justice – L’ex-dealer de coke ne conduira plus de taxi à Lausanne Le Tribunal cantonal confirme l’interdiction prononcée par le Canton à l’encontre d’un homme condamné à deux ans de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants en 2018. Laurent Antonoff

L’homme pourra formuler une nouvelle demande de permis quand sa condamnation aura été radiée de son casier judiciaire. Odile Meylan

On ne peut pas avoir été trafiquant de drogue et conduire un taxi dans le canton de Vaud, en l’occurrence dans la région lausannoise. C’est une question de confiance et de sécurité. Ainsi l’a confirmé la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en rejetant le recours d’un homme condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir dealé de la cocaïne pure entre 2013 et 2015. Le refus émanait de la police cantonale du commerce.

L’homme, un ressortissant érythréen de 40 ans, est arrivé en Suisse en 2004. En 2016, il avait obtenu un premier permis de chauffeur de taxi auprès du Service intercommunal des taxis de l’arrondissement de Lausanne (SIT). Un permis par ailleurs régulièrement renouvelé, y compris pour 2020. Mais les règles ont changé cette même année. Au 1er janvier, ce n’étaient plus les Communes qui avaient la compétence pour délivrer des autorisations de chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel, mais le Canton. Alors qu’une simple «bonne réputation» suffisait à obtenir le sésame, il fallait désormais fournir «toute information attestant de l’absence de condamnation à raison d’infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l’intégrité physique ou sexuelle, d’infractions à la loi sur les stupéfiants».