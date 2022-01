Nursultan Nazarbaev – L’ex-dictateur du Kazakhstan vient-il s’exiler à Genève? Tandis que le Kazakhstan est en proie à la révolte et au chaos, la fille de Nursultan Nazarbaev vit en Suisse comme dans un conte de fées. Selon des spéculations, sa famille pourrait bientôt la suivre en s’installant dans la Cité de Calvin. Markus Häfliger

Le château de Bellerive, âgé de 350 ans et situé près de Genève, est un bien culturel d’importance nationale. Actuellement vide, il appartient depuis peu à la fille de l’ancien chef d’État du Kazakhstan. rferl.org

Un jardin bien entretenu s’abaisse en terrasses vers la rive, le lac Léman frisonne sous la bise froide, la chaîne enneigée du Jura brille sur la rive nord. Une vue de rêve.

C’est ce que voit Dinara Kulibayeva lorsqu’elle entre dans sa piscine privée de 25 mètres de long. La piscine est à moitié intérieure et à moitié extérieure, ce qui lui permet de sortir de sa villa et de nager directement dans le jardin. Et si, en ce jour de janvier, il fait un peu trop froid pour cela, le spa de la maison lui offre une excellente alternative.