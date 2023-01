Australie – L’ex-épouse d’un membre de l’État islamique comparaît devant un tribunal Rapatriée d’un camp de détention en Syrie, cette Australienne de 31 ans a comparu ce vendredi devant un tribunal australien. La jeune femme, privée de passeport, est ressortie libre sous caution et doit être de nouveau convoquée en mars.

Une femme traverse le camp Roj en Syrie. Près de 20 femmes et 40 enfants australiens détenus dans ce camp ont été remis à l’Australie. AFP

Une Australienne rapatriée d’un camp de détention en Syrie a comparu vendredi pour des infractions relatives au rôle de son ex-époux au sein de l’organisation État islamique.

Selon la police australienne qui l’a interpellée jeudi, Mariam Raad, 31 ans, s’est «volontairement rendue dans la région» contrôlée par l’État islamique, une infraction au regard de la loi pour laquelle elle encourt jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. Pour les autorités, elle savait également que son ex-mari, Muhammad Zahab, était un recruteur de premier plan pour l’organisation. Ancien enseignant de mathématiques à Sydney, il serait mort lors d’une frappe aérienne en 2018, selon la police fédérale australienne.

À l’issue d’une courte audience vendredi, Mariam Raad a été libérée sous caution, moyennant le retrait de son passeport et l’interdiction de consulter de la «propagande» provenant de toute «organisation terroriste». Elle comparaîtra de nouveau en mars. «Nous avons une tolérance zéro à l’égard des Australiens (et) de tous ceux qui cherchent à commettre des actes de violence et d’extrémisme», a déclaré Mark Walton, un commandant des forces antiterroristes.

La jeune femme a été évacuée en octobre lors de la première des missions humanitaires programmées pour libérer quelque 20 femmes et 40 enfants australiens détenus dans les camps d’Al-Hol et de Roj, contrôlés par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie depuis la chute de l’État islamique en 2019. La plupart des femmes rapatriées étaient épouses de combattants de l’État islamique, qui ont déclaré avoir été dupées ou contraintes de suivre leur mari en Syrie.

Selon des responsables politiques australiens, rapatrier ces femmes présente un risque pour la sécurité nationale. L’organisation Human Rights Watch a quant à elle salué le gouvernement pour avoir sauvé ces ressortissants australiens d’une situation «épouvantable».

AFP

