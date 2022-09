Portrait de Byron Leon – L’ex-golden boy plonge dans les âmes pour mieux les élever Hypnotiseur au parcours accidenté, «l’artiste de la conscience» veut aider chacun à atteindre son plein potentiel. Gregory Wicky

Byron Leon au bord de l’étang des Moines, à Gingins. Vanessa Cardoso

Il nous a conviés au bord de l’étang des Moines, non loin de l’abbaye de Bonmont. Le lieu baigne dans une lumière claire de début d’automne, les hêtres trempent le bout de leurs branches dans l’eau, on se croirait chez Tolkien. Nous n’avons pas rendez-vous avec Gandalf, mais l’homme que nous attendons est lui aussi nimbé d’un certain mystère: Byron Leon est hypnotiseur, «artiste de la conscience» en ses termes. Il arrive, nous présente une main franche, un regard bleu pénétrant, une voix douce et enveloppante.