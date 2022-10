Sortie de crise pour le catamaran – L’ex-PlanetSolar a enfin repris la mer Secouru par des petits bateaux de pêche locaux, le mastodonte solaire a pu regagner les flots après 78 jours d’échouage sur une plage indienne. Thibault Nieuwe Weme

Le «Porrima», fraîchement secouru, navigue avec des flotteurs de fortune. Il doit parcourir une centaine de kilomètres avant de se faire réparer à Mumbai. Remise en circulation prévue en 2023. Porrima

Le catamaran Porrima, plus connu sous son nom d’ancienne gloire PlanetSolar, sort lentement de sa déshérence. Après un début de mutinerie et de nombreuses avaries (fuites d’eau, problèmes techniques et black-out) survenues en juillet, il s’était échoué sur une plage au sud de Mumbai le 12 août, soulevant de grandes inquiétudes sur son avenir et son intégrité matérielle. Il vient d’être secouru et a regagné la mer le 29 octobre, nous apprend le porte-parole du navire.

«Commencée fin septembre, cette opération de sauvetage a été retardée par la difficulté pour les remorqueurs de s’approcher de la zone d’échouage, du fait de la très faible déclivité de la plage. L’opération consistait à augmenter la flottaison avec des ballons tout en tirant le bateau vers le large. Ceci n’a pu être possible avec 650 mètres de cordage. C’est finalement grâce à des petits bateaux de pêche locaux que Porrima a pu être ramené au large pour mouillage et inspection. L’équipe réitère ses remerciements à la population locale pour son aide déterminante», poursuit le porte-parole.

Cap sur Osaka 2025

Au programme pour le catamaran désormais: un ralliement à Mumbai par la mer pour se refaire une beauté, à une centaine de kilomètres au nord du lieu du naufrage, puis un retour aux affaires d’ici l’année prochaine. Une fois réparé, «son programme de développement technologique se poursuivra comme prévu initialement, pour un lancement prévu en octobre 2023», assure le porte-parole.

Un nouveau capitaine – habitué du développement de bateaux aux missions expérimentales, dont le récent Energy Observer qui se propulse entièrement à l’hydrogène – a été désigné pour emmener le navire à l’exposition universelle d’Osaka en 2025. Porrima y défendra les couleurs des énergies renouvelables en mer et celles de la lutte contre les microplastiques.

