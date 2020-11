La Haye – L’ex-président kosovar Hashim Thaçi plaide non-coupable «L’acte d’accusation est totalement dénué de fondement», a déclaré Hashim Thaçi, ancien président du Kosovo inculpé pour crimes de guerre contre la Serbie.

«L’acte d’accusation est totalement dénué de fondement, et je plaide non coupable de tous les chefs d’accusation», a déclaré Hashim Thaçi. Keystone/AP/Jerry Lampen 1 / 1

L’ancien président du Kosovo Hashim Thaçi, inculpé de crimes de guerre lors du conflit contre les forces serbes, a plaidé lundi non coupable. Il s’exprimait lors de sa première apparition devant un tribunal spécial à La Haye, aux Pays-Bas.

«L’acte d’accusation est totalement dénué de fondement, et je plaide non coupable de tous les chefs d’accusation», a déclaré Hashim Thaçi, 52 ans, ancien chef politique de l’Armée de libération du Kosovo (UCK) et inculpé pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés durant la guerre d’indépendance (1998-1999).

ATS/NXP