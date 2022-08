Ne pas perdre la boule – L’ex-roi de la bière vaudoise veut devenir le roi du baby-foot fait main Le fondateur de la brasserie des Trois Dames à Sainte-Croix s’offre une reconversion originale. Il construit des pièces uniques du jeu populaire, qu’il présentera au public en octobre. Joel Espi

C’est là où se trouvaient les cuves de brassage des Trois Dames que Raphaël Mettler construit ses baby-foots de luxe. YVAIN GENEVAY

L’ancienne fabrique de bières, l’ancienne brasserie aux tables et chaises en bois, le tee-shirt à l’effigie de l’une de ses anciennes bouteilles, le logo des Trois Dames qui trône encore dans l’atelier… Un an et demi après l’arrêt de son commerce florissant, tout, autour de Raphaël Mettler, rappelle le houblon qui a représenté dix-sept ans de sa vie.