Le pari fou de Cyril Coulot – L’ex-rugbyman qui veut traverser l’Atlantique en solitaire Après avoir découvert la voile en 2018, le Vaudois entend participer à la prochaine Mini Transat. Récit de la naissance d’une passion pour l’ancien joueur de LNA. Nicolas Jacquier

Passionné par la voile, l’ancien rugbyman Cyril Coulot participera à la course transatlantique en solitaire, en 2023. CHANTAL DERVEY

Né à Lausanne d’un papa français et d’une maman suisse, Cyril Coulot (35 ans) a d’abord été rugbyman dans une première vie. «Alors que j’étais plutôt attiré par le foot quand j’étais enfant, mon père m’a convaincu de faire un essai au rugby. J’y suis allé une fois. Et je n’ai jamais arrêté.» Le troisième ligne a joué en LNA (longtemps à Yverdon, puis au LUC), soulevé une Coupe de Suisse et fêté plusieurs titres de vice-champion.

International helvétique, Cyril Coulot (ici contre la Croatie) a pu voyager dans toute l’Europe. BERISLAV ROŽMAN

Il a aussi été international helvétique à une trentaine de reprises, ce qui lui a permis de voyager et, en tant qu’amateur, de côtoyer à distance le monde des professionnels.