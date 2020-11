Ollon – L’ex-SDF signe la bande-annonce du dernier «Potter» sur PS5 Cédric Baravaglio compose les trailers de nombreux jeux vidéo, mais aussi ceux de films comme «Aladdin», «Star Wars 9» ou «Captain America». Le Vaudois est en lice pour un Award. Laurent Antonoff

Cédric Baravaglio dans son studio Unique Horns Studio à Antagnes sur Ollon. Chantal Dervey

C’est un cadeau que de nombreux ados rêvent de voir déposé sous le sapin ce Noël: la nouvelle console PS5. Et pour booster ses ventes par rapport à son concurrent Xbox Séries X de Nintendo, Sony lance ses meilleurs jeux au front, au premier rang desquels le dernier épisode de la saga «Harry Potter», «Hogwarts Legacy». Sa bande-annonce a été visionnée plus de 15 millions de fois sur YouTube. Et surprise, la musique qui vous prend aux tripes n’a pas été réalisée dans un studio hollywoodien, mais… dans une forêt au-dessus d’Ollon. Aux manettes du studio Unique Horns: Cédric Baravaglio, 37 ans, au look de fan de hard rock, compositeur de musique de jeux vidéo en lice ses jours pour les Awards du genre.

Cédric Baravaglio connaît la musique. Dans son enfance du côté du quartier des Schtroumpfs à Genève, il était cadet et portait fièrement l’uniforme bleu. Son instrument: la flûte traversière. «Puis j’ai monté mon premier groupe de rock metal. Je jouais de la batterie.» Il poursuit ses gammes à l’Harmonie Nautique, car le rêve de Cédric Baravaglio déjà, c’est d’un jour composer sa propre musique. «J’ai acheté un logiciel et je me suis formé tout seul pendant cinq ans.» En parallèle, il joue aux jeux vidéo et réalise un podcast toutes les deux semaines sur son game préféré, «World of Warcraft». Il met lui-même ses productions en musique, des intros ou des jingles. C’est à ce moment qu’il perd pied. Il est contraint de fermer son cybercafé. «Je me suis retrouvé sans abri. Je dormais dans une voiture, mais je composais toujours sur la banquette arrière, avec un ordi portable branché sur la batterie de l’auto.» C’était il y a dix ans. Ses musiques se font bien vite repérer. La fin de la galère.

Inspiré par princesse Leia

«Dans les bandes-annonce, il y a trois catégories. Le «trailer» dure entre 2 minutes 30 et 3 minutes, le «teaser» dure 1 minute 30, et le «TV Spot» de 15 à 40 secondes. Ce sont les formats pour lesquels il faut tout donner», explique Cédric Baravaglio. Les compositeurs reconnus sont contactés par les agents, pour tel jeu vidéo ou tel film, les thèmes sont souvent donnés à l’avance, mais seules les musiques finalement retenues sont payées. «Avec mon associé Jean-Gabriel, qui travaille à Paris, il nous est arrivé de bosser jour et nuit pendant des semaines pour rien.» A contrario, il ne leur aura fallu que trois heures pour composer la bande-annonce du film «Star Wars: l’ascension de Skywalker», sur l’air imposé de la princesse Leia.

Pour la bande-annonce du jeu «Harry Potter», le travail a même été plus simple encore. «C’est une musique que j’avais composée pour le film «Les animaux fantastiques 2», mais la production n’en a pas voulu», raconte Cédric Baravaglio. Il l’a donc enregistrée sur un disque faisant office de catalogue. «Et elle a été prise telle quelle pour le «Potter». Dans leur studio dans la forêt vaudoise, son associé et lui ont composé les bandes-annonce des films «Aladdin», celui avec Will Smith, «Dumbo», «Incredibles 2», le clown «IT», «Captain America: Civil War» ou encore «The Christmas Chronicles 2» pour Netflix. «Je crois que je n’ai pas vu 10% de ces films au final, tant j’ai travaillé dessus.» Ces jours, il attend de savoir si ses compositions pour les prochains «Batman», «Avatar», «Dune» et «Suicide Squad» seront retenues.

«Recevoir un Award, ça ferait bien sur un CV.» Cédric Baravaglio, compositeur

Côté jeux vidéo, la composition dont il est le plus fier, c’est la musique entière de «Wolcen: Lords of Mayhem». «Nous sommes allés enregistrer la musique avec l’orchestre philharmonique de Prague. Toutes les bandes ont ensuite été livrées au studio à Ollon pour le mixage et le mastering final.» Le jeu est sorti en début d’année. Il a été vendu à plus d’un million de copies. C’est justement pour la musique de «Wolcen» qu’il est en lice cette semaine pour un Award à Londres. «Ça ferait bien sur un CV.»

Dix ans ont passé depuis que Cédric dormait dans une voiture. «Je n’aurais jamais imaginé en arriver là un jour, travailler pour les géants que sont Riot Games et Blizzard.» Alors pour ne rien oublier du chemin parcouru, il lui arrive encore de passer une nuit entière sur la banquette arrière.