États-Unis – L’exécution d’un Américain, condamné à mort, en suspens Un ancien policier américain, condamné à la peine de mort pour avoir ordonné à un tueur à gages d’assassiner sa femme, était au cœur mardi d’un imbroglio judiciaire à quelques heures de la date prévue pour son exécution.

La cour pénale d’appel du Texas avait toutefois interdit aux juges de bloquer les exécutions et la portée de sa décision n’était pas claire dans l’immédiat. AFP

Robert Fratta, 65 ans, devait recevoir une injection létale mardi soir dans le pénitencier de Huntsville, au Texas, mais une juge locale a jeté le trouble sur les préparatifs. L’ancien policier est condamné à la peine de mort pour avoir ordonné à un tueur à gages d’assassiner sa femme. La magistrate Catherine Mauzy, saisie en urgence par plusieurs condamnés à mort, a interdit aux autorités d’utiliser un produit létal «probablement périmé», susceptible de leur infliger «de graves douleurs».

La cour pénale d’appel du Texas avait toutefois interdit aux juges de bloquer les exécutions et la portée de sa décision n’était pas claire dans l’immédiat. Robert Fratta est derrière les barreaux depuis la mort, en 1994, de son épouse Farah Fratta, abattue dans son garage en banlieue de Houston. Selon des documents judiciaires, le couple vivait une procédure de divorce acrimonieuse, notamment concernant la garde de leurs trois enfants.

À plusieurs reprises, Robert Fratta «a sollicité des amis et des connaissances pour qu’ils la tuent ou qu’ils recommandent quelqu’un susceptible de la tuer», selon ces documents. Il avait finalement obtenu l’aide d’un homme inscrit dans son club de sport, qui avait ensuite recruté son voisin pour tuer Farah Fratta. Selon les médias locaux, Robert Fratta lui aurait versé 1000 dollars.

Une violation de la Constitution?

En 1996, il avait été condamné à la peine de mort à l’issue d’un procès finalement annulé en 2007 pour vice de forme. La sentence avait toutefois été confirmée en 2009 lors d’un second procès. À l’approche de son exécution, ses avocats ont multiplié, en vain, les recours auprès de la Cour suprême des États-Unis pour tenter de lui obtenir un sursis.

Robert Fratta et d’autres condamnés à mort ont également saisi la justice pour contester l’utilisation par le Texas de produits létaux au-delà de leur date de péremption. Pour eux, cela viole la Constitution américaine, qui interdit les punitions «cruelles». C’est ce recours qui restait en suspens mardi. Si Robert Fratta n’obtient pas gain de cause, il sera le second condamné à mort à être exécuté aux États-Unis en 2023.

Le Texas utilise du pentobarbital, un médicament que les autorités pénitentiaires ont du mal à se procurer, car les laboratoires pharmaceutiques ne veulent pas être associés à la peine de mort.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.