EMS de Genève - «L’exigence du certificat Covid pour les visiteurs va trop loin»

Certificat Covid – «L’exigence du certificat Covid pour les visiteurs va trop loin» Le renforcement des mesures de prévention demande d’importants efforts d’adaptation de la part des EMS. Aurélie Toninato

Il est désormais obligatoire de présenter son certificat Covid pour rendre visite à des proches dans les EMS ou à l’hôpital. KEYSTONE

Les EMS sont l’un des cœurs de cible du renforcement des mesures de prévention car les cas repartent à la hausse. Une dizaine d’établissements sont ainsi concernés par des foyers de contamination, en majorité initiés par des collaborateurs non vaccinés malades. Même vaccinées, les personnes âgées restent plus vulnérables. Depuis lundi, les EMS appliquent donc le dépistage régulier pour les non-vaccinés et non guéris.

Lire aussi notre article: Pour entrer aux HUG, il faut le certificat Covid

Certains testent sur place, comme dans les structures de la Fondation de l’âge d’or (Les Lauriers et Stella), où les infirmières responsables font passer des tests salivaires le matin dans une salle dédiée. «C’est un effort logistique important, qui s’ajoute aux autres concédés depuis un an et demi, relève Philippe Guéninchault, directeur. Ces infirmières seraient plus utiles auprès des résidents… Mais on joue le jeu.»