Bassin Indo-Pacifique – L’expédition partie étudier les coraux en mer Rouge est suspendue C’est un coup dur pour le projet de l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Le voilier loué auprès d’une fondation genevoise a heurté un récif et s’est échoué à la sortie du golfe d’Aqaba.

Le voilier de 33 mètres devra être remorqué vers le port égyptien que les réparations se fassent au plus vite. AFP/Marc Le Chelard

Le Transnational Red Sea Center (TRSC) a dû suspendre sa première saison d’expédition visant à étudier les coraux en mer Rouge. Le voilier Fleur de Passion, parti en direction du Soudan, est immobilisé en Égypte après s’être échoué au sortir du golfe d’Aqaba.

Vers 4h30 mercredi, le voilier a heurté un récif dans le détroit de Tiran, au nord-est de la ville égyptienne de Charm el-Sheikh. Les dix personnes présentes à bord (quatre membres d’équipage et six scientifiques suisses et internationaux), toutes saines et sauves, ont été prises en charge par la Marine égyptienne et transférées à Charm el-Cheikh.

Suite incertaine

Le voilier suisse de 33 mètres, affrété auprès de la fondation genevoise Pacifique, devra être remorqué vers le port égyptien pour que les dommages soient évalués avec précision et que les réparations puissent être effectuées au plus vite, ont indiqué dans un communiqué le TRSC et l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

La suite de l’expédition reste à évaluer. Elle devait se dérouler de fin juillet à fin août le long d’une partie des côtes soudanaises en partenariat avec la Red Sea University à Port Soudan.

Plusieurs scénarios sont actuellement à l’étude: le premier laisse espérer une réparation rapide du voilier permettant à celui-ci de reprendre la mer et sa mission dans le délai prévu. Le second consisterait à affréter un bateau de remplacement permettant aux scientifiques de mener à bien leur première saison de navigation.

Quatre expéditions

De 2021 à 2024, le TRSC prévoyait de mener quatre expéditions sur tout le pourtour de la mer Rouge, soit le long de ses quelque 4000 km de côtes, chaque été sur les quatre prochaines années. Cette ambition demeure inchangée.

Créé en 2019 à l’EPFL, avec le soutien de la Confédération, le TRSC entend étudier les coraux de mer Rouge, qui se sont révélés particulièrement résistants au réchauffement climatique du fait de leur génétique particulière.

Parti de Séville fin avril, le voilier Fleur de Passion était arrivé le 10 juin à Aqaba, où a eu lieu une cérémonie officielle de lancement de l’expédition. Il a ensuite fait escale à Eilat, où une deuxième série d’actions de sensibilisation s’est déroulée, avant son départ vers le Soudan.

