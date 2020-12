Formation supérieure – «L’expérience Covid sera un plus pour nos étudiants» Comment la Haute École spécialisée de Suisse occidentale (neuf établissements dans le canton et 21000 étudiants) traverse la crise sanitaire? La réponse de sa rectrice, Luciana Vaccaro. Lise Bourgeois

Luciana Vaccaro veut mettre l’accent sur la solidarité durant cette période difficile dont elle espère que les étudiants ressortiront plus forts. 24heures/Odile Meylan

Comme l’Université, les Hautes Écoles spécialisées (HES) affrontent la pandémie et son lot de problèmes pédagogiques et sociaux. À cette différence près que l’enseignement y est beaucoup plus axé sur la pratique. La rectrice Luciana Vaccaro raconte les obstacles et les espoirs pour les 21’000 jeunes qui suivent ce cursus. Interview.

Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez dû fermer ce printemps? Le 13 mars, ça a été le choc. Il n’existe pas de mode d’emploi pour la rectrice quand les hautes écoles doivent fermer! Tous les cours devaient passer en ligne. Mon premier souci a été de savoir si nous aurions assez de bande passante pour le trafic de tous nos étudiants et enseignants. C’est un détail technique, mais cela devenait le nerf de la guerre. On a d’abord suspendu les cours pendant une semaine, le temps de nous organiser. Puis nous avons monté des webinars (ndlr: séminaires sur internet). Dès le 23, nous avions plus de 1000 cours donnés en ligne.