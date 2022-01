Votations du 13 février – «L’expérimentation animale permet de protéger les humains»

Pourquoi?

L’interdiction de l’importation de médicaments qui font l’objet de recherche poserait un problème sérieux d’accès aux soins pour les patients. D’abord parce que certaines molécules sont uniquement accessibles si l’on participe à des études. Dans la lutte contre le VIH par exemple, au départ, la seule possibilité de traitement pour les malades était de prendre part à la recherche. Aujourd’hui, c’est le cas parfois entre autres en oncologie. Et puis, une fois qu’une molécule existe, cela ne signale pas la fin des recherches. Prenez un bon vieux médicament: l’aspirine. On a découvert par des recherches ultérieures que cet antidouleur diminue le risque d’infarctus du myocarde. Avec cette initiative, l’aspirine aurait été interdite à l’importation tant que ces recherches sur une autre indication avaient cours. On a également une place scientifique à la pointe en Suisse, et de très bonnes facultés de science et de médecine. Une partie des chercheurs utilisent l’expérimentation animale et la recherche avec l’être humain pour parvenir à des résultats. Nous risquerions de perdre ces chercheurs, qui sont en plus souvent aussi des enseignants, si l’initiative est acceptée.