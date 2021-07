Intempéries dans le canton – L’explosion d’un mur en pierres sèches à Lavaux coupe la route du lac Le tronçon entre Treytorrens et Rivaz est fermé à la circulation au moins jusqu’à vendredi, suite à un éboulement survenu mardi soir. Point route dans le reste du canton. Romain Michaud

Des pierres ont été projetées sur la chaussée du tronçon, déjà en travaux, entre Treytorrens et Rivaz. DR Un vieux mur en pierres sèches a cédé sous la pression après les fortes précipitations de ces derniers jours. DR Des pierres de 100 à 150 kg sont tombées sur la route. DR 1 / 3

Mardi soir aux alentours de 17 h, «un mur de vigne a littéralement explosé et projeté des pierres de 100 à 150 kg sur la route cantonale en contrebas, explique Christian Gerber, géologue des dangers naturels et intempéries à la Direction générale de l’environnement de l’État de Vaud (DGE), qui s’est rendu sur place. Heureusement qu’il n’y avait pas de voitures ou d’usagers à ce moment-là.» Cet éboulement est dû à une poche d’eau qui s’est accumulée derrière un vieux mur en pierres sèches dans les vignes de Lavaux et qui l’a fait céder sous la pression après les fortes précipitations de ces derniers jours.