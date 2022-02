Travaux des CFF – L’extension de la gare de Berne retardée jusqu’en 2029 Les travaux de la deuxième plus grande gare de Suisse prennent du retard et vont coûter 130 millions de plus, ont annoncé mercredi les CFF, les Transports régionaux et la ville de Berne.

L’extension de la gare de Berne ne sera achevée qu’en 2029. KEYSTONE

L’extension de la gare de Berne traîne en longueur. Elle ne sera achevée qu’en 2029, soit un an et demi plus tard que prévu.

Des conditions géologiques difficiles, des problèmes hydrologiques, des sites contaminés et la pandémie ont affecté la planification, ont annoncé mercredi les CFF, les Transports régionaux Berne-Soleure (RBS) et la ville de Berne mercredi devant les médias.

Entamée en 2017, l’extension est considérée comme urgente, la deuxième plus grande gare de Suisse ayant atteint ses limites.

Jusqu’ici, c’est surtout les RBS qui ont été confrontés à des problèmes: la construction de leur nouvelle gare souterraine sous les voies des CFF a pris plusieurs retards. Les ouvriers ont ainsi découvert des résidus pétrolifères et des blocs erratiques. La pandémie a aussi parfois retardé la livraison de matériel.

Temps perdu pas récupérable

Les travaux avancent bien maintenant, mais le temps perdu ne peut pas être rattrapé. La gare RBS ne pourra pas être ouverte comme prévu fin 2027, mais seulement mi-2029.

Cela a à son tour des répercussions sur le projet des CFF, qui construisent un passage souterrain supplémentaire pour les personnes, et deux accès à la gare. Les deux compagnies construisant sur un espace très restreint et sans interruption de l’exploitation ferroviaire, leurs projets doivent en effet être constamment coordonnés.

Les CFF prévoient désormais d’ouvrir le nouveau passage souterrain au milieu de l’année 2028, soit un an plus tard que prévu.

130 millions de plus

Ces retards se répercuteront sur les coûts: la gare RBS devrait coûter environ 730 millions de francs, alors que l’on tablait jusqu’ici sur 614 millions. Les aménagements des CFF devraient coûter 375 millions de francs au lieu de 360 millions. Les coûts supplémentaires seront pris en charge par la Confédération et le canton.

Pour pouvoir gérer le flux croissant de passagers, la ville de Berne veut construire un nouveau passage entre le Hirschengraben et l’accès à la gare de Bubenberg, grâce à un crédit de 112 millions approuvé par les électeurs. Cet ouvrage devrait lui être terminé à temps.

Des expertises supplémentaires seront toutefois demandées pour le réaménagement du Hirschengraben afin que le patrimoine historique n’en pâtisse pas.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.