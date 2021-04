Nyon – L’extension du Musée du Léman sera revue à la baisse Le Tribunal fédéral a donné partiellement raison à un opposant. Le projet devra être retravaillé. Raphaël Ebinger

Le projet d’extension prévoyait la construction d’un grand bâtiment iconique embrassant le vieux musée, avec à son sommet une grande terrasse engazonnée. DR

«C’est une vraie contrariété», tranche Daniel Rossellat, syndic de Nyon et président de la Fondation pour le Musée du Léman. L’extension de l’institution culturelle vient de subir un revers important au Tribunal fédéral. Le dernier opposant à l’agrandissement, un couple propriétaire d’un terrain proche, a eu partiellement gain de cause devant les juges de Mon-Repos. «Nous allons devoir repenser notre projet», regrette l’élu.

C’est un coup dur pour le Musée du Léman, qui attend son ambitieuse extension depuis 2014, date de la désignation du lauréat du concours architectural. Mais le projet a été freiné dans les procédures judiciaires. L’opposition s’est éveillée lors de la mise à l’enquête du plan de quartier, qui légalisait les possibilités de construire l’iconique bâtiment prévu pour embrasser le vieux musée au bord du lac. L’impact du complexe muséal, des problèmes d’accessibilité et la réduction de la zone de verdure avaient été mis en cause.

Des normes «peu précises»

Le Tribunal cantonal avait rejeté l’opposition en mars 2019. Deux ans plus tard, le Tribunal fédéral est plus nuancé. Il estime que le terrain est constructible, mais il critique le gabarit du projet et son manque d’intégration dans le patrimoine bâti existant. «On nous demande de réévaluer le projet en regard des recommandations et mesures ISOS (ndlr: Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse), qui sont elles-mêmes peu précises», souligne Daniel Rossellat.

Le Musée du Léman est aujourd’hui à l’étroit. Son annexe ne pourra certainement par être détruite pour permettre la construction de l’extension. Michel Perret/Ville de Nyon

Il semble aussi que l’annexe du musée actuelle devrait être conservée, selon la lecture qu’en fait le syndic. Il était prévu qu’elle soit détruite pour laisser place à la nouvelle construction. La hauteur de cette dernière devrait encore ne pas dépasser celle du bâtiment existant. Autant dire que le projet lauréat devra être sérieusement adapté.

«Notre objectif est désormais de garder son ADN, insiste Daniel Rossellat. Peut-être faudra-t-il en revanche sacrifier l’amphithéâtre et les salles de séminaires. Nous ne toucherons toutefois pas à la halle des vieux bateaux.» Une conciliation avec le couple d’opposants, qui n’habite par ailleurs pas sur sa propriété voisine du musée, aura lieu avant la mise à l’enquête des plans, pour éviter une nouvelle longue procédure devant les tribunaux.

L’extension du Musée du Léman prévoit la création d’un lieu de visite de plus de 6000 m2. En plus des salles d’expositions permanente et temporaire, ainsi qu’un espace pour les aquariums, un restaurant-cafétéria avec terrasse à l’extérieur face au port sera proposé au public. Des outils pédagogiques et des surfaces pour le centre de documents et l’administration complètent le programme architectural. Le tout était jusqu’ici estimé à 40 millions de francs, dont 16 provenant de mécènes et sponsors. Un budget qui devrait légèrement augmenter avec la nécessaire révision du projet imposée par le Tribunal.

