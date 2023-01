Crise énergétique – L’extinction des lumières «non essentielles» est-elle suivie? L’appel à éteindre vitrines, néons publicitaires et monuments historiques est entendu, malgré quelques récalcitrants. Les sanctions se font attendre. Erwan Le Bec

Un soir de décembre, au cœur commercial de Lausanne. À côté d’un éclairage de fête revu à la baisse par la Ville, des vitrines désormais éteintes, à de nombreuses exceptions près. PATRICK MARTIN/24HEURES

Les ménages échapperont peut-être au manque d’électricité cet hiver. Deuxième bonne nouvelle: on voit mieux le ciel. Deux mois après l’adoption du décret historique «visant à diminuer la consommation d’électricité liée à l’éclairage des bâtiments non résidentiels et des enseignes lumineuses», les rues vaudoises sont, en grande majorité, plongées dans le noir.