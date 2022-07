Une demi-volée magique – L’extraordinaire but de Rodelin a fait le tour du monde La frappe inouïe du joueur de Servette est reprise partout, commentée, saluée depuis deux jours. Petit tour d’horizon. Daniel Visentini

Le moment de grâce, figé dans le temps. Ronny Rodelin frappe à 47,4 mètres des buts saint-gallois une demi-volée de rêve, inarrêtable. Les images de cette fulgurance font le tour du monde depuis. CAPTURE BLUE SPORTS

Et pourtant, elle tourne. Deux jours après le pur instant de grâce, l’image tourne toujours, oui. Partout, sur les réseaux sociaux bien sûr, sur les sites, sportifs ou pas, la scène est reprise en boucle. Toujours la même, sous deux ou trois angles: la passe de Nicolas Vouilloz en direction de Chris Bédia, la déviation de la tête et la fulgurance, cette demi-volée inouïe de Ronny Rodelin. C’était dimanche, moins de cinq minutes après le coup d’envoi du premier match de la saison, lors de Servette - Saint-Gall.

Abo Un succès pour commencer Un Servette solidaire fait écho au bijou de Rodelin La destinée de ce geste magique s’est nouée au moment même où la balle, qui survolait un portier saint-gallois éberlué et impuissant, est retombée dans le petit filet, plus de 47,4 mètres après la frappe selon un site allemand. Il était déjà écrit, à cet instant, que les images de cette folie feraient le tour de la planète foot.

Record de vues pour Servette

Le Servette FC a bien sûr mis à l’honneur l’inspiration géniale de son joueur. Mieux: le club a envoyé au compte Twitter 433 les images, elles ont aussitôt pris place sur le fil d’actu et l’audience a explosé. Blue Sports, le diffuseur, a évidemment relayé la séquence. Le reste, c’est l’effet boule de neige et en plein cagnard estival, c’est cocasse sans l’être. Les sites de la SFL, L’Équipe, RMC, So Foot, Maxifoot, une pléiade de sites spécialisés foot, des sites d’informations générales aussi ont embrayé, dans tous les pays. Ainsi que le compte FIFA.com sur Twitter, notamment: plus de 15 millions d’abonnés se sont vus proposer le bijou du Servettien.

1 / 4 La balle vient de rebondir après la déviation de la tête de Bédia. Ronny Rodelin (en bas à droite) a armé une frappe folle en première intention. Il est à 47,4 mètres de la ligne du but de Zigi, le portier de Saint-Gall. CAPTURE BLUE SPORTS

En termes de vues, le lundi a été celui de tous les records pour les divers comptes du Servette FC. Ce but, c’est plus de 815’000 vues sur Twitter et plus de 230’000 sur Instagram. Plus d’un million de vues au total donc, c’est le record absolu du club pour un post.

Sinon, on peut remarquer des petits commentaires partout, sur tous les sites et comptes qui reprennent le but. Plein de petits messages pour accompagner les images. Florilège des éloges: «Incroyable golazo», «Traumvolley», «Incredible goal». Un cortège de superlatifs, qui enveloppe le geste parfait de Ronny Rodelin.

Un leitmotiv aussi. Devant la pureté du mouvement, son esthétisme parfait, la prise de risque, la réussite insolente, il est très souvent question du «Goal de l’année, sans doute», du «But de la saison, peut-être déjà». Il y a bien quelques commentaires «pisse-froid», qui veulent nuancer le caractère exceptionnel du geste, vite balayés par le concert enthousiaste de ceux qui en mesurent toute la rareté.

Sur ce plan, le site FIFA.com n’est pas en reste. En plus de reprendre la scène et de saluer la performance de Rodelin, il pose une question: «Ce but figurera-t-il dans la liste pour le prix Puskás?» On rappelle que le prix Ferenc Puskás, créé en 2009 en l’honneur du joueur hongrois des années 50, récompense le plus beau but de l’année. On ose espérer qu’il sera retenu et soumis au vote. Si ce n’est pas le cas, cela voudra dire que l’année aura été exceptionnelle en termes d’esthétique des buts.

Booba avec le maillot grenat!

Servette a le sourire. D’autant plus que durant ce même lundi, un autre immense coup de boost a déferlé. Le rappeur Booba a posté une vidéo, pour se moquer de Gims, le tout avec le maillot du Servette FC sur les épaules. Fou!

Le club ne s’y attendait pas. Le rappeur porte un maillot de Chris Bédia. Le joueur ne connaît pas Booba, ce sont ses amis qui auraient donné ce maillot au rappeur, qui l’a donc adopté.

Servette a aussitôt diffusé la séquence. Là, on parle de plus de 500’000 vues sur Twitter en quelques heures. Et plus de 300’000 sur TikTok.

Bref, le lundi de toutes les folies pour Rodelin et pour Servette.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.