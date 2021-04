Le HC Ajoie n’en finit plus de soulever des montagnes. Après vingt ans d’absence dans l’élite de l’élite suisse, revoilà les «jaune et noir» en haut de l’affiche. Le «petit» jurassien s’est débarrassé du «pseudo-grand» zurichois. C’est beau car cela rappelle la merveilleuse aventure qui perdure pour de petits clubs, à l’instar des Tessinois d’Ambri-Piotta.

Pour les Ajoulots, cette montée en National League ne peut pas tomber à un meilleur moment: la patinoire de Porrentruy est flambant neuve et le public, privé de matches en présentiel depuis des mois, est chaud bouillant. Par ailleurs, la dernière semaine a donné des ailes aux sponsors pour permettre de boucler un budget en vue d’une saison 2021-2022 qui est déjà entrée dans l’histoire.

La grande force du club à la Vouivre, c’est que l’équipe évolue de manière homogène. La camaraderie est immense est aucune grosse tête ne dépasse dans le groupe. Tous les joueurs ont trouvé leur place. Et c’est sans compter le soutien indéfectible de supporters extraordinaires et fidèles (souvenons-nous des quelque 7000 Jurassiens chantant la Rauracienne à tue-tête à Malley avant la victoire contre le géant Davos en février 2020). Clin d’œil de circonstance: ce public et son énergie unique sont tout aussi efficaces, même s’ils ne sont pas présents dans la patinoire.

Laissons le mot de la fin à l’un des héros du HCA qui a permis l’ascension constante d’un des plus humbles clubs de Suisse: l’emblématique entraîneur Gary Sheehan. Dans une interview, il a déclaré mercredi soir avec malice: «Désormais, il va falloir qu’on s’habille un peu mieux lors de nos prochains matches.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.