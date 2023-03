Réforme des retraites en France – LFI va soutenir la motion de censure du groupe des indépendants Après l’utilisation du 49.3, le parti de Jean-Luc Mélenchon annonce vouloir «donner les plus grandes chances possibles à la censure» du gouvernement d’Elisabeth Borne. DÉVELOPPEMENT SUIT

Jean-Luc Mélenchon a annoncé vendredi que le groupe la France insoumise (LFI) allait soutenir la motion de censure du groupe des indépendants (Liot) à l’Assemblée nationale afin de «donner les plus grandes chances possibles à la censure» du gouvernement d’Elisabeth Borne après l’utilisation du 49.3.

La coalition de gauche Nupes, incluant LFI, envisageait de déposer une motion de censure mais ses dirigeants expliquaient ces derniers jours qu’une motion de Liot aurait davantage de chances d’être votée par ceux des députés de droite qui sont défavorables à la réforme des retraites. «Nous avons décidé de donner les plus grandes chances possibles à la censure, et donc de retirer notre motion de censure au profit de celle de Liot», a expliqué Jean-Luc Mélenchon sur France inter.

Voter la motion de censure «ne signifie rien d’autre que le refus de la réforme des retraites», «ceux qui ne votent pas la motion de censure sont pour la réforme», a-t-il prévenu. Le groupe Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires (Liot) comptent 20 députés de diverses tendances politiques, mais revendiquant un fort ancrage territorial.

L’ancien candidat à la présidentielle a par ailleurs «encouragé» les «mobilisations spontanées dans tout le pays» car «c’est là que ça se passe», tout en appelant à manifester aussi à l’appel de l’intersyndicale pendant le week-end et jeudi prochain. Avec le 49.3, «nous avons atteint notre objectif, ce texte n’a aucune légitimité, on a raison de se révolter», a-t-il ajouté. «La lutte il n’y a que ça qui compte, qui est important», a assuré Jean-Luc Mélenchon.

Interrogé sur les violences qui ont émaillé certains rassemblements jeudi soir, donnant lieu à 310 interpellations, l’Insoumis a appelé au calme: «Notre force principale c’est pas quatre poubelles qui brûlent, c’est la force du nombre».

La presse fustige «l’échec» de Macron

«Aveu de faiblesse», «échec», «pantalonnade»: la presse française fustige unanimement vendredi le passage sans vote, par le recours à l’article 49.3 de la Constitution française, choisi par Emmanuel Macron pour faire adopter sa réforme des retraites, et pointe du doigt le président pour la crise politique et sociale qui menace.

La presse internationale n’est pas en reste, soulignant à l’instar du New York Times que «le conflit sur les retraites révèle un Macron affaibli et plus isolé», ou de Die Zeit selon qui «cette réforme pèsera longtemps sur le pays».

Arrêt de TotalEnergies en Normandie

En réponse aux décisions du gouvernement, la raffinerie TotalEnergies de Normandie, où les salariés sont en grève mais où les expéditions se poursuivent, «sera arrêtée» à partir de ce week-end, a indiqué vendredi à l’AFP Eric Sellini, coordonnateur CGT au sein du groupe pétrolier.

«Les salariés ont haussé le ton» et «les principales unités commenceront à s’arrêter à partir de demain» de manière à ce que «normalement, la raffinerie sera arrêtée ce week-end ou lundi au plus tard», a-t-il détaillé, au lendemain du recours à l’article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.

Depuis plusieurs jours, les syndicats du pétrole proposent aux grévistes des raffineries de durcir le mouvement en arrêtant la production, mais ces derniers renâclent à entamer ces opérations techniquement délicates et longues.

Les raffineries de La Mède, Donges et celle d’Esso à Fos-sur-Mer sont toujours en grève, «ça ne change pas», a expliqué Eric Sellini. À Fos, «les livraisons se font de façon sporadique», a-t-il ajouté. Les expéditions avaient repris jeudi sur le site Petroineos à Lavera.

La raffinerie de Gravenchon-Port-Jérôme (Esso) avait dû arrêter sa production par manque de pétrole brut envoyé par le dépôt d’importation du Havre, où les salariés sont également en grève.

