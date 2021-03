Hockey sur glace – LHC: Almond de retour, Hudon incertain Le joueur de centre semble prêt à réintégrer l’alignement, tandis que l’ailier québécois a reçu un puck dans la tête lundi matin à l’entraînement. Jérôme Reynard

Cody Almond n’a plus joué depuis le 14 février. KEYSTONE

Bonne nouvelle pour le LHC: Cody Almond s’est entraîné dans une ligne a priori titulaire et devrait effectuer son retour au jeu mardi soir face à FR Gottéron. Diminué par une blessure au dos, le joueur de centre n’a plus joué depuis le 14 février. Son comeback donnerait un peu plus de profondeur aux Lions et aurait potentiellement pour conséquence la sortie de l’alignement de Matthias Mémeteau.

Selon la configuration de la séance de lundi matin, le jeune lausannois devrait prendre place en tribunes aux côtés du défenseur tchèque Vladimir Roth. Le même sort paraissait réservé à l’attaquant slovaque Libor Hudacek, jusqu’à ce que Charles Hudon se retrouve au sol, sonné par un puck reçu dans la tête en plein entraînement. L’ailier québécois s’est relevé, mais il semble du coup incertain pour la rencontre de mardi.

Benjamin Antonietti, Ken Jäger, Josh Jooris et Guillaume Maillard sont quant à eux toujours blessés, alors que Joël Genazzi était encore dans l’attente d’une décision du juge unique lundi en fin de matinée après son cross-check de jeudi dernier sur Julian Schmutz (Langnau).