Fin de carrière

Justin Krueger (35 ans) a décidé de raccrocher les patins. Après avoir disputé les deux dernières saisons au Lausanne HC (101 matches), le défenseur germano-canadien tire un trait sur sa carrière de joueur. Sa reconversion est toute trouvée puisqu’il occupera dorénavant la fonction de Manager des Opérations Hockey du LHC. «Je me réjouis de faire cette transition et de continuer mon aventure au Lausanne Hockey Club pour les saisons à venir, réagit-il. Je voudrais remercier ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes coachs et surtout les fans qui m’ont soutenu pendant ma carrière. Ce nouveau challenge est une véritable opportunité pour moi.»

Passé par les jeunes de Davos, Berne ou encore les Charlotte Checkers (AHL), Krueger - fils de Ralph Krueger, l’ancien entraîneur de l’équipe de Suisse - totalise 541 matches de National League. Il possède à son palmarès 3 titres de champion de Suisse, une coupe de Suisse et 7 participations aux Championnats du monde avec l’équipe d’Allemagne.