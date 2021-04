Hockey sur glace

La bonne pour Malgin?

Denis Malgin s'est entraîné de manière plus intensive et plus convaincante que dimanche, mardi matin à la Vaudoise aréna. Légèrement commotionné sur une charge du défenseur zurichois Christian Marti lors de l'acte II, le top scorer lausannois fera-t-il son retour au jeu mercredi à l'occasion du cinquième match de la série et alors que le LHC est au bord de l'élimination? Impossible de l'avancer avec certitudes.

Une chose est sûre: Vladimir Roth, remis d'une blessure contractée au début du mois, prendra le relais de Mark Barberio (suspendu) dans l'arrière-garde des Lions.