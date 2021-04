Hockey sur glace

Les dernières news

Après avoir expérimenté quelques associations moins conventionnelles en fin de saison régulière, Craig MacTavish devrait revenir à un alignement plus classique pour l’acte I des quarts de finale des play-off face à Zurich, mardi. Selon la configuration des entraînements de vendredi dernier et de ce lundi, Denis Malgin retrouverait ses acolytes Brian Gibbons et Charles Hudon en première ligne, tandis que Josh Jooris évoluerait au centre de Cody Almond et d’Emilijus Krakauskas en l’absence de Tim Bozon, blessé depuis une semaine.

En défense, les paires Joël Genazzi - Mark Barberio et Robin Grossmann - Aurélien Marti ont quant à elles été remises au goût du jour devant un gardien No 1 qui, pour le début de cette série, devrait se nommer Tobias Stephan.

A noter que Vladimir Roth, «out» depuis le 1er avril en raison d’une blessure musculaire, a patiné de manière individuelle, lundi. Il reste forfait pour l’acte I, à l’instar de Tim Bozon (légère commotion), de Libor Hudacek et de Guillaume Maillard (saison terminée). De leur côté, Noah Schneeberger et Fabio Arnold seront probablement surnuméraires, mardi.

L’alignement probable en vue de l’acte I:

Gardien: Stephan (Boltshauser).

Défenseurs: Genazzi-Barberio; Heldner-Frick; Grossmann-Marti; Krueger.

Attaquants: Gibbons-Malgin-Hudon; Bertschy-Emmerton-Kenins; Krakauskas-Jooris-Almond; Jäger-Froidevaux-Douay; Antonietti.