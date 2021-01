Hockey sur glace – LHC: Jooris de retour, Kenins incertain L’attaquant canadien à licence suisse a été déclaré apte. Il devrait être du déplacement de mardi soir aux Vernets. Jérôme Reynard

Josh Jooris compte 3 buts et 6 assists en 15 apparitions cette saison. Getty Images

Josh Jooris a patiné normalement, lundi matin à la Vaudoise aréna. Touché à un genou mercredi dernier à l’entraînement, l’attaquant canadien à licence suisse a été déclaré apte. Il devrait être du déplacement de mardi aux Vernets pour y affronter Ge/Servette pour la deuxième fois en moins d’une semaine.

Auteur de 4 points (1 but, 3 assists) samedi soir contre Berne, Ronalds Kenins est quant à lui annoncé incertain. «Il ne se sentait pas bien ce matin. On ne prend pas de risque avec ce genre de choses», a expliqué le coach lausannois Craig MacTavish. L’attaquant au No 81 devait passer un test de dépistage du Covid-19.

Avec Krakauskas

A noter qu’Emilijus Krakauskas, prêté aux Ticino Rockets (11 points en 24 matches de Swiss League), a participé à la séance de lundi matin, sans toutefois être intégré dans un trio. «On essaie de reprendre de temps en temps certains de nos jeunes joueurs pour avoir un oeil sur leur développement», a justifié Craig MacTavish.

Charles Hudon (2 semaines out) et Guillaume Maillard (fin de saison) sont de leur côté toujours à l’infirmerie.