Hockey sur glace – LHC: le cas Vermin scellé, Dale Weise en approche Les dirigeants vaudois ont abordé plusieurs sujets brûlants en marge de la conférence de presse organisée mardi pour évoquer l’incertitude liée à la fréquentation des stades en 2020-2021. Jérôme Reynard

Joel Vermin a inscrit 14 buts (11 assists) la saison dernière en National League. KEYSTONE

Joël Vermin devrait prochainement quitter le Lausanne HC. La nouvelle n’a pas été confirmée par les dirigeants vaudois, mardi après-midi en conférence de presse. Mais les paroles du directeur des opérations hockey, Petr Svoboda, en disaient long. «Nous avons pris notre décision à l’interne, mais nous ne faisons pas de commentaire pour le moment, question de respect.» Selon nos informations, le LHC cherche une solution pour échanger l’attaquant de 28 ans (14 buts et 11 assists la saison dernière), dont le contrat court jusqu’en 2022.

Pas de directeur sportif engagé

Par ailleurs interrogé sur l’éviction de Chris McSorley du côté de GE Servette, Petr Svoboda a annoncé que «Lausanne n’engagera pas de directeur sportif». «Un comité va être mis en place à l’interne, sous la houlette de Petr, avec l’aide de John Fust, a confirmé le CEO Sacha Weibel. Nous vous dévoilerons bientôt l’organigramme.»

Après avoir officialisé les engagements de Cory Conacher (3 ans de contrat) et de Brian Gibbons (1 an), le LHC a ajouté que «trois autres recrues seront encore annoncées». «Deux étrangers (ndlr: pour une légion de cinq joueurs au total) et un Suisse», ont-ils précisé.

Selon nos informations, il s’agit des Canadiens Mark Barberio (30 ans, défenseur, Colorado) et Dale Weise (31 ans, attaquant, Montréal) ainsi que du Grison Ken Jäger (22 ans, attaquant, 2e division suédoise). Les deux premiers cités pourront rejoindre Lausanne une fois leur saison terminée, eux qui au contraire de Conacher et de Gibbons ont été retenus pour disputer la fin du championnat de NHL, dès samedi.