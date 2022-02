Hockey sur glace – LHC: Makai Holdener, étonnant puis convaincant Attaquant de formation, le Genevois a été très bon pour sa «première» avec autant de responsabilités en défense, mardi. Il raconte cette mutation, en mode «Genazzi 2.0» selon son coach. Jérôme Reynard

Makai Holdener (à dr., ici à la lutte avec l’attaquant tessinois Peter Regin) n’a pas raté ses débuts en tant que défenseur. keystone-sda.ch

Il n’y a pas que Joël Genazzi (doublé) qui a convaincu, mardi soir contre Ambri (3-2), au sein de l’arrière-garde du LHC. Un autre défenseur a marqué des points aux yeux de son coach et surpris en bien le public, sans doute en partie sceptique devant le choix de le préférer à Justin Krueger dans le top 6 en l’absence de Martin Gernat. Cet homme, c’est Makai Holdener… attaquant de métier.

«Moi, je prends surtout tout le temps de jeu que je peux prendre, en ce moment. On clarifiera mon rôle plus tard, si besoin» Makai Holdener, joueur du LHC

«C’est Genazzi 2.0», s’est amusé John Fust dans le couloir menant au vestiaire des Lions, en référence à la carrière du No 79, entamée en attaque. Débarqué de manière inattendue de Viège (Swiss League) au mois d’octobre, le joueur de 24 ans a commencé son aventure lausannoise devant, dans un rôle mineur au sein du quatrième bloc ou dans la peau du 13e attaquant.

Mardi, il a livré sa première prestation avec autant de responsabilités (17’58’’ de jeu, dont 0’’36 en power play), et c’était donc en défense. «On essayait de lui trouver une place depuis quelque temps, explique John Fust. En attaque, c’était difficile, mais il a toujours performé dans les petites minutes qu’on lui a offertes. On a décidé de le reconvertir durant les trois semaines de pause. C’est un registre qu’il connaît pour l’avoir expérimenté à Viège cette saison déjà. Quand il se sert de son patinage - son point fort - en transition, il peut nous apporter beaucoup, on l’a vu ce soir.»

Le principal intéressé avait forcément le sourire au sortir de la rencontre. Comment vit-il ce double rôle? «C’est toujours utile d’apprendre, que ce soit devant ou derrière. Moi, je prends surtout tout le temps de jeu que je peux prendre, en ce moment. On clarifiera mon rôle plus tard, si besoin.»

Toujours sans Gernat mercredi

Facile, la transition? «Intéressante», répond-il en se marrant. Une préférence? «Je ne sais pas trop. Disons que je vais là où je peux aider l’équipe.» Mercredi sur la glace de FR Gottéron, ce sera une nouvelle fois en défense, le Slovaque Martin Gernat - médaillé de bronze aux JO - n’étant pas encore rentré en Suisse mardi. Et ensuite? «On verra», lance John Fust.

Makai Holdener est de toute manière gagnant. «Ça a toujours été mon rêve de revenir en National League (ndlr: il y a joué pour Bienne, Genève/Servette et Fribourg/Gottéron par le passé). J’étais reparti en Swiss League pour continuer mon développement, pour obtenir plus de temps de jeu. Quand l’occasion de rejoindre le LHC s’est présentée, Viège a été vraiment cool pour me libérer.»

Sous contrat jusqu’en 2025 chez les Lions, le Genevois est en train de saisir cette opportunité qui s’est offerte à lui, dans son registre de joueur de complément. «Il le mérite, avance John Fust. Makai n’a pas toujours eu sa chance jusqu’ici. A nous de la lui donner en voyant où il peut nous aider le plus.»

En ce moment, c’est en défense. Et apparemment dans la vie du groupe, où ils sont plusieurs à louer les qualités humaines du jeune homme.

Jérôme Reynard est journaliste à la rubrique sportive depuis 2014. Il couvre en particulier le hockey sur glace. Plus d'infos @jeromereynard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.