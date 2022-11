Il fût un temps où le Lausanne Hockey Club (LHC) était un club populaire. Les supporters de toutes les conditions sociales venaient de loin pour encourager les rouges & blancs, déguster une saucisse carbonisée sur un bout de carton et boire une bière. Après la rencontre, on restait des heures à refaire le match au pub de la patinoire. Souvent avec les supporters de l’équipe adverse. Quel que soit le résultat, on était là.

Le lendemain devant l’immeuble, les gamins du quartier enfilaient leur maillot floqué Martin Desjardins ou Claude Verret et se faisaient un match avec des cannes récupérées «à la sortie des vestiaires» et une balle de tennis en guise de puck. Pas d’arbitre, mais c’était toujours le LHC des talus qui gagnait.

«Comment accepter qu’un club sportif qui reçoit des subventions directes et indirectes peut déontologiquement soutenir un parti politique?»

Ça, c’était avant.

Aujourd’hui, le client a remplacé le supporter et la première équipe est devenue un produit qu’il faut rentabiliser. Mon dernier passage dans ce magnifique écrin du Centre Sportif de Malley (CSM), financé à hauteur de 200 millions par les collectivités publiques communales et cantonales, restera sans suite, tant je me suis retrouvé à des années-lumière de ce que j’ai aimé.

Me dire que j’ai dépensé des milliers de francs pendant des décennies pour cette passion et que je vois aujourd’hui le «produit» financer le parti d’un syndic fana de politique des petits copains, fait mal.

Comment accepter qu’un club sportif qui reçoit des subventions directes et indirectes peut déontologiquement soutenir un parti politique? Un parti dont les élus communaux prillérans – sauf deux – ont craché au visage de la démocratie pour s’opposer pathétiquement, et heureusement sans succès, à la préemption d’un terrain pour y construire des logements populaires.

Des logements qui, il y a vingt ans, auraient certainement abrité des dizaines de supporters et des gamins qui rejoueraient le match le dimanche matin dans la cour avec leurs balles de tennis.

Alors certes, le président du LHC, que je crois sincère, a fait acte de contrition en s’excusant platement pour le sponsoring d’un parti politique tout en précisant que ce n’est pas Lausanne Hockey Club SA qui a fait le versement, mais Lausanne Hockey Group SA.

Scandale politique

D’accord, mais quelle est la différence? Soit on s’excuse avec «colère» et «indignation» pour un don unilatéral à un parti politique de la part d’un club subventionné par les pouvoirs publics, soit on considère ce don comme faisant partie des affaires qui relèvent du droit privé et qui doivent, comme c’est le cas depuis trop longtemps dans ce pays, passer sous le radar de la transparence du financement des partis politique. Mais pas les deux en même temps.

Les pouvoirs publics, via leurs instances de surveillance, devront faire la lumière sur ce qui s’apparente à un véritable scandale politique.

Vincent Keller Afficher plus Député POP VALDEMAR VERISSIMO

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.