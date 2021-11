Hockey sur glace – LHC: Phil Varone en route pour Berne Selon nos informations, l’attaquant canadien des Lions devrait être cédé au club de la capitale dans les prochaines heures. Jérôme Reynard

Phil Varone avait rejoint le Lausanne HC durant l’été. KEYSTONE

Phil Varone devrait prendre la direction du CP Berne, dans les prochaines heures. Selon nos informations, le LHC et le club de la capitale ont trouvé un accord pour que l’attaquant canadien (30 ans) passe dans le camp des Ours avec effet immédiat. Et, cela, jusqu’au terme de la saison, dans le cadre d’un transfert définitif.

Phil Varone n’a pas vraiment donné satisfaction depuis son arrivée à Lausanne durant l’été. En 13 apparitions, il a comptabilisé sept points (2 buts, 5 assists), dont cinq inscrits au cours du même week-end, les 23 et 24 octobre derniers à Ajoie puis contre Bienne. Surtout, il n’est jamais réellement parvenu à avoir de l’influence sur le jeu des Lions et a globalement peiné à trouver ses repères sur la glace.

Cinq étrangers

A Berne, le joueur de centre participerait dans un premier temps à pallier les indisponibilités de son compatriote Dustin Jeffrey et du Letton Kaspars Daugavins, deux membres de la légion étrangère actuellement blessés. Au LHC, son départ aurait pour effet de réduire le groupe des éléments importés à cinq joueurs (2 défenseurs, 3 attaquants).

Au poste de Phil Varone, l’entraîneur lausannois John Fust peut par ailleurs compter depuis quelques jours sur les retours de blessure de Jason Fuchs et de Cory Emmerton, qui est lui-même un renfort étranger.

