Son entourage l’a annoncé mi-février. Jimmy Carter vit ses derniers instants en soins palliatifs dans sa maison de Plains (Géorgie), la petite ville de ses ancêtres. Avant de se retirer définitivement de la vie publique, le 39e président des États-Unis a écrit une dernière lettre au président Joe Biden, lui enjoignant de ne pas accepter le tracé d’une route dans la réserve nationale de l’Alaska, réserve pour laquelle il s’est battu au tout début de son mandat. L’Alaska Lands Act signé par Jimmy Carter a été la plus grande extension de terres protégées de l’histoire américaine, doublant d’un coup la taille des parcs nationaux du pays.

L’histoire se chargera de réparer la réputation d’un président que l’on accusa de populisme dans les cercles bien-pensants de Washington. Selon l’historien et biographe Kai Bird (Yale School of Environment), une majorité des Américains ne l’ont pas aimé. Car cet homme était tout le contraire d’un leader politique affirmé. À l’opposé d’un Ronald Reagan qui rassurait les Américains sur leur puissance après le traumatisme de la guerre du Vietnam, Jimmy Carter leur parlait de «ses doutes», «des limites de la croissance», «de la pollution» et de la nécessité de s’émanciper des énergies fossiles.

La révolution iranienne lui sera fatale. On se remémore les images terrifiantes de la prise d’assaut de l’ambassade américaine, le crash et le fiasco en plein désert des hélicoptères venus au secours des otages, ces deux journées tragiques (24 et 25 avril 1980), symboles d’une Amérique impuissante. La suite? Une défaite humiliante aux élections de novembre dans un climat de crise économique et le triomphe d’un candidat aux réponses simples de l’acteur souriant Ronald Reagan.

Si Jimmy Carter est souvent cité pour ses médiations de paix de par le monde – qui lui vaudront le Prix Nobel –, l’histoire devrait célébrer son combat contre les voitures trop lourdes et gourmandes en carburant, la protection des zones humides, le renforcement des normes antipollution et les programmes de recherche très ambitieux dans les nouvelles énergies renouvelables. Montrant l’exemple, il installera les premiers panneaux solaires sur la Maison-Blanche que Reagan retirera ensuite avant qu’Obama les réinstalle à son tour!

C’est Jimmy Carter encore qui publie avant de quitter la Maison-Blanche «Le rapport Global 2000 au président», un document rédigé par un jeune scientifique, James Gustave Speth, conseiller spécial du président sur les questions d’environnement et connu pour avoir présidé The Natural Resources Defense Council. Un cri d’alarme qui prophétise en tout point les risques encourus par l’humanité si l’on ne parvient pas à lutter efficacement contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité.

Celui qui était en avance sur son temps, le premier à exiger en 1978 que l’on produise, en l’an 2000, 20% de l’énergie consommée aux États-Unis à partir de sources renouvelables, s’est heurté au lobby très puissant du pétrole. Les écologistes, eux, lui reprocheront ses projets encourageant l’extraction du charbon et du gaz domestique, la production de biocarburants à base de maïs, stratégie visant à réduire la dépendance pétrolière des États-Unis à l’égard des pays arabes et d’une certaine Arabie saoudite dont la politique irresponsable sape aujourd’hui encore les efforts de son successeur Joe Biden.

Comme l’écrit Kai Bird, «les politiques énergétiques de Carter ont été critiquées par les deux camps. Les libéraux (gauche) lui ont reproché d’avoir trop déréglementé, tandis que les conservateurs le percevaient comme un ennemi de l’industrie pétrolière et gazière.» Il y a quelques jours, Joe Biden a répondu à la lettre de son illustre prédécesseur: la route prévue en Alaska ne sera pas construite. On murmure qu’il prononcera lui-même l’éloge funèbre de James Earl Carter Junior.

